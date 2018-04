Auto drie keer aangereden op A27, vrouw doet aangifte van poging tot doodslag

WERKENDAM - Een vrouw uit Amsterdam heeft aangifte gedaan van poging tot doodslag op de A27 tussen Geertruidenberg en Werkendam. Ze werd daar volgens haar zaterdag tot drie keer toe aangereden door de bestuurder van een auto met een Belgisch kenteken.

De 28-jarige vrouw was met twee anderen op weg naar Utrecht. De aanrijding gebeurde volgens de Amsterdamse opzettelijk, nadat ze de auto had ingehaald. Ze reed op dat moment zo'n 120 kilometer per uur.

Macht over het stuur

Haar auto vloog door de aanrijding de rechterbaan op, maar ze slaagde erin de macht over het stuur te houden.

De auto’s reden tot Meerkerk achter elkaar aan. Daar kon de vrouw afslaan bij een benzinestation. De politie heeft in de omgeving gezocht naar de andere auto, maar die werd niet gevonden. De politie zoekt getuigen.