Familie van aangereden Abdel (5) boos op automobilist: 'Niet om het ongeluk maar om het doorrijden'

BREDA - De familie van de 5-jarige Abdel, het jongetje dat zaterdagavond werd aangereden in Breda, is boos op de chauffeur. "Niet omdat hij de jongen heeft aangereden, dat is een ongeluk en dat kan gebeuren, maar omdat hij daarna is doorgereden. Als hij dat niet gedaan had, hadden we niet eens aangifte gedaan", zegt een tante van het jongetje.

Abdel was op bezoek bij zijn opa in de Wensel Cobergherstraat in Breda, waar hij buiten speelde met wat andere kinderen, toen een zwarte Fiat Tipo vol vaart door de straat reed. De chauffeur probeerde nog uit te wijken, maar dat lukte niet, hij reed over de voet van Abdel en reed daarna door.

Abdel raakte zwaargewond en moest mee naar het ziekenhuis. Hij hoeft niet geopereerd te worden, maar zal wel een tijd in het gips moeten.

De chauffeur is opgepakt door de politie.