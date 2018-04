LIVE: Speelt NAC zich definitief veilig tegen sc Heerenveen?

BREDA - NAC Breda is de enige club uit Brabant die nog ergens voor speelt. De Bredanaars spelen vanmiddag thuis tegen sc Heerenveen. Wint NAC, dan is de ploeg van Stijn Vreven verzekerd van nog een jaartje voetbal in de eredivisie.

Opstelling

NAC start opnieuw met Mitchell Te Vrede in de punt van de aanval. Sadiq Umar, goed voor vijf doelpunten dit seizoen, zit op de bank. Verder moet ook Rai Vloet plaatsnemen op de reservebank. De middenvelder stond nog wel tegen Sparta Rotterdam in de basis, nu krijgt Arno Verschueren de voorkeur.