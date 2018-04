PSV met Gudmundsson en Rosario tegen ADO Den Haag [LIVE]

DEN HAAG - Voor PSV staat er tegen ADO Den Haag eigenlijk niets meer op het spel. Daarom speelt trainer Phillip Cocu met een aangepaste opstelling, waardoor een aantal jongelingen ervaring kunnen opdoen. De aftrap is om 14.30 uur. In dit bericht houden we je live op de hoogte van de wedstrijd.

Albert Gudmundsson is de verse kracht voorin. Steven Bergwijn schuift door naar de spitspositie, als vervanger van de geblesseerde Luuk de Jong. Gudmundsson speelt volgens het opstellingsformulier als rechtsbuiten. Het is het basisdebuut van de IJslander bij PSV 1.

Op het middenveld starten Pablo Rosario en Gaston Pereiro, in plaats van Marco van Ginkel en Bart Ramselaar. Eloy Room staat voor de tweede keer op rij in het doel.

In het nieuwe uitshirt

Er is nog een verandering bij PSV. De spelers spelen in het uitshirt van volgend seizoen. Dat is gebaseerd op het shirt waarin PSV de Europa Cup 1-finale in 1988 speelde.

Tegenstander ADO Den Haag speelt in tegenstelling tot PSV wél nog ergens voor. De Hagenaren kunnen zich nog plaatsen voor de play-offs voor Europees voetbal.