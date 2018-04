Renee van Bavel sprak met hoogbejaarde verzetshelden voor haar lied voor Dodenherdenking

VUGHT - Ze werd gebeld door het Nationaal Comité 4 en 5 mei of ze een lied wilde maken over het verzet in Nederland. En of ze het dan ook op 4 mei, tijdens de Nationale Dodenherdenking wilde zingen ten overstaan van Koning en Koningin en allerlei andere hoogwaardigheidsbekleders. Renee van Bavel uit Vught zei 'ja' maar wilde daarvoor eerst op onderzoek uit.

De zangeres, die tegenwoordig in Berlijn woont, deed de research voor haar lied grondig. Ze sprak met verzetshelden en Engelandvaarders. Op de Veluwe in de Achterhoek. Ze waren allemaal dik in de 90 maar vertelden hun verhalen graag aan Van Bavel. "Ik vind dat echt smullen. Dan gaat er een deurtje open en hoor je het verhaal van hoe iemand het verzet in is gegaan."

Opstaan

Volgens van Bavel gaat om medemenselijkheid. De verantwoordelijkheid voor een onbekende nemen. "Dat mis ik soms in deze tijd", zegt de zangeres. "Even opstaan voor iemand in de trein bijvoorbeeld. Dus in de oorlog staat er zo'n piloot voor de deur en dan zegt er iemand: 'Ja ja, kom maar binnen'. Dat vind ik ontroerend".









Ze is niet zenuwachtig voor haar optreden op 4 mei. "Wel gefocust. Ik ben al even gaan kijken hoe De Nieuwe Kerk in Amsterdam voelt. Maar ik vind het vooral een eer dat ik dit mag doen." Het lijkt erop dat Renee van Bavel vooral over de oorlog zingt. Ze maakte ook al een voorstelling over veteranen. Maar dat is niet zo. In september gaat ze de theaters in met de vroegste liedjes van Herman van Veen. Samen met haar eigen verhaal moet ook dat weer een ontroerende voorstelling worden.