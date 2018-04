'Hoe moet ik nu in de Efteling komen?', busstaking in de meivakantie levert haar eigen problemen op

KAATSHEUVEL - De aangekondigde staking in het streekvervoer van maandag en dinsdag zorgt ervoor dat mensen andere manieren moeten vinden om van A naar B te komen. De meivakantie zorgt daarbij voor speciale problemen, want wat moet je als je van plan was om naar de Efteling te gaan? Het attractiepark en vervoerder Arriva krijgen verschillende vragen van reizigers hoe ze daar nu moeten komen.

Door de staking rijden er beide dagen geen stads- en streekbussen in Brabant. Het werk wordt neergelegd omdat het personeel wil dat de werkdruk wordt aangepakt. De staking heeft grote gevolgen voor mensen die afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. Voor de dagjesmensen die een leuk uitje gepland hadden in de meivakantie, is het vooral erg vervelend.

Veel gestrande bezoekers

Een van de mensen die op Twitter haar zorgen uitspreekt, is Liselotte. Zij wil maandag met haar twee kinderen naar de Efteling, maar heeft geen idee hoe ze daar nu moet komen. Ook Riley baalt van het nieuws, hij is maandag jarig en wil dat vieren in het park.

Arriva raadt reizigers aan 'voor alternatief vervoer te zorgen'. Liselotte vraagt zich af waarom het pretpark op zulke dagen niet zelf bussen laat rijden tussen Kaatsheuvel en station Tilburg. "Anders gaan jullie heel veel gestrande bezoekers hebben..."

Ze snapt wel dat er gestaakt wordt. "Staken doe je niet zomaar. Dat is dan nu niet naar de Efteling kan is vervelend, maar ook een luxeprobleem." Riley heeft inmiddels voor alternatief vervoer gezorgd. "Ik heb opa en mijn moeder lief aangekeken, nu gaan we met de auto."

'Ruim op tijd aangekondigd'

Een woordvoerder van de Efteling laat weten dat ze zeker geen aanvullende maatregelen gaan treffen. "Omdat het gaat om een landelijke staking en er in de media veel over doen was, hebben mensen zich van tevoren goed kunnen voorbereiden op de situatie en een geschikt alternatief kunnen kiezen.

"De meeste gasten komen ook met de auto, dus zij hebben geen last van de staking. Mensen die met het OV komen, moeten inderdaad helaas op zoek naar een alternatief", reageert de woordvoerder.

Actie voor het provinciehuis

Het is niet de eerste keer dat de buschauffeurs gaan staken om aandacht te vragen voor de werkdruk. Volgens de FNV is de maat nu echt vol. Maandagochtend verzamelen de chauffeurs zich voor het provinciehuis in Den Bosch.