Goede stap hockeydames Den Bosch richting finales play-offs hoofdklasse

DEN BOSCH - De hockeydames van Den Bosch staan door een nipte overwinning op SCHC met één been in de finale van de play-offs. De Bilthovenaren werden met 0-1 verslagen door een goal van Lidewij Welten in het vierde kwart. Zaterdag 5 mei kunnen de vrouwen het in eigen huis afmaken.

Het was een harde wedstrijd, waarin werd gestreden voor iedere meter. Den Bosch begon de wedstrijd beter, maar zakte langzaam in, waardoor de tegenstander kansen rook. Over en weer werden strafcorners niet benut. Uiteindelijk was het toch de uitclub die in de 55e minuut doel trof met een mooi schot.

Mocht SCHC zaterdag in Brabant winnen, dan volgt een beslissingsduel.