Oldtimer liefhebbers verzamelen zich in Vessem

VESSEM - Liefhebbers van Oldtimer caravans kunnen komend week zaterdag terecht in Vessem. Op de Eurocamping staan dertig caravans uitgestald. We namen nu alvast een kijkje.

Voorzitter van de Constructam Caravan Club Herre Wynia beleefde zelf een spannend avontuur met zijn caravan. "We gingen op vakantie naar Noord-Italië met drie kinderen, een hond en alle bagage", vertelt hij. "We moesten over de Splügenpas in Zwitserland en daar stond een bord met een caravan met een rode streep erdoor. Wij dachten dat we er niet mochten overnachten en reden door. Niet wetende dat ons een hele spannende rit te wachten stond.



Het bleek een hele steile bergpas te zijn met een hele hoop haarspeldbochte. "Elke keer dacht ik: 'dit gaat niet goed komen', maar gelukkig kwamen we er elke keer doorheen. Maar het was heel spannend. Mijn dochter zat naast me en zei: er zit maar een trouwtje tussen ons en de afgrond."



De caravan van Richard Amersfoort valt meteen op. Met een oranje tent en een Rode Kruis caravan. "We hebben hem een paar jaar geleden gekocht van het Rode Kruis zelf", vertelt hij. "De binnenkant hebben we weer in orginele staat gebracht, zoals hij er in 1967 uitzag."De caravan is ook echt door het Rode Kruis gebruikt. "Hij stond in Zeeland aan onder andere aan het Veerse Meer en de Grevelingen. Hij functioneerde al een soort pleisterpost."De open dag wordt georganiseert door de Constructam Caravan Club. "We willen met zijn alle informatie uitwisselen, gezellige dingen doen en elkaar helpen met het opknappen van de caravans. Allemaal om er voor te zorgen deze mooie caravans blijven rijden", vertelt voorzitter Herre. "En het is 's avonds altijd gezellig, want dat zitten we met een hele groep bij elkaar in feesttent. Daarin staat een opgeklapte vouwwagen die ongebouwd is als bar."Zaterdag 5 mei is de open dag. Dan kan het publiek gratis komen kijken op de Eurocamping in Vessem.