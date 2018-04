Nieky Holzken: 'Jammer dat hij zo snel opgaf'

HELMOND - Vooraf had hij op een mooie show gehoopt voor zijn meegereisde fans. Dat tegenstander Bernard Donfack al in de derde ronde -van in totaal acht- de handdoek in de ring gooide, was dan ook een smetje op de winst van Nieky Holzken. "Natuurlijk ben ik blij met de winst. Maar ik begon net warm te draaien. Je wilt als topsporter de fans ook een mooie wedstrijd laten zien. Ik vond het jammer dat hij het na een paar powerstoten al opgaf."

Het was de veertiende zege van de bokser, sinds hij de overstap maakte van kickboksen naar boksen. Slechts één partij verloor hij en bij de helft van de winstpartijen ging zijn tegenstander knock-out. Holzken is echter nog niet honderd procent tevreden. "Ik kan nog beter worden, ik ben nog niet op mijn piek. "

De wedstrijd tegen Donfack was het eerste boksduel voor de Duitse bokspromotor Sauerland. Holzken tekende er voor vier duels. "Ik ben bewust rustig van start gegaan, even de kat uit de boom kijken. Donfack is toch een ervaren jongen. In de tweede ronde heb ik de druk opgevoerd, ik merkte dat hij daar last van had. Ik heb hem een paar keer goed geraakt."

In de derde ronde wilde de Helmonder de druk verder opvoeren. De teleurstelling was dan ook groot toen zijn tegenstander opgaf, naar eigen zeggen vanwege een oude blessure die opspeelde. "Ik had verwacht dat een ervaren bokster als Donfack nog wel door zou gaan. "

Het gewonnen gevecht moet deuren openen naar nog betere tegenstanders. Wie zijn volgende tegenstander wordt is nog niet bekend. "Geen idee, ik wil eerst een paar dagen rust pakken en laat het verder aan mijn management."