Trainer Stijn Vreven vertrekt bij NAC: 'We zaten bij teveel punten niet op één lijn'

BREDA - Stijn Vreven gaat na de laatste wedstrijd van dit seizoen weg bij NAC. Dat maakte hij na het met 3-0 gewonnen duel tegen Heerenveen bekend. Hij verlengt zijn aflopende contract niet. "Onze wegen zullen scheiden. Ik wil het publiek bedanken voor alle steun." NAC is bijna zeker van lijfsbehoud in de eredivisie.

Vreven werd in januari 2017 trainer van de Bredase club. Hij nam het stokje over van Marinus Dijkhuizen. Na de promotie naar de eredivisie (via play-offs) werd zijn contract met een jaar verlengd. "Ik heb hier anderhalf jaar lang een fantastische tijd gehad", zei de Belg na afloop van de wedstrijd. "Ik ben enorm trots dat ik trainer ben geweest van NAC."

Veel gesprekken

Vreven was de afgelopen anderhalf jaar een brok dynamiek langs de lijn. Zijn emotionele optredens leidden tot kritiek en schorsingen. "We hebben veel gesprekken gehad met elkaar. Dan groei je naar elkaar toe of niet. Goed, er waren blijkbaar teveel punten waarbij we niet op één lijn zaten. Maar we hebben alle doelen bereikt. Ik ga via de grote poort weg. Dingen lopen soms zoals ze lopen, we gaan met heel veel eerbied uit elkaar."

NAC staat vijftiende. Bij het uitduel tegen Twente op 6 mei zit Vreven voor de laatste keer op de bank bij NAC.