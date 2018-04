Willem II-aanvoerder Darryl Lachman twijfelt over toekomst

Darryl Lachman in duel met Piotr Parzyszek van PEC Zwolle. (Foto: VI Images)

TILBURG - Darryl Lachman draaide er na afloop van de gewonnen wedstrijd bij PEC Zwolle niet omheen. De overwinning van Willem II in Overijssel was gestolen. "Dat zijn de lekkerste zeges."

Willem II won zondagmiddag met 1-0 van PEC en stijgt daardoor naar de dertiende plek op de ranglijst. Als het allemaal een beetje meezit, kan de Tilburgse club nog elfde worden dit seizoen. "Dat is iets moois om volgende week tegen Vitesse nog voor te spelen", sprak Lachman.

Alle donkere wolken zijn dus boven Tilburg vertrokken. Ook volgend seizoen speelt de ploeg in de eredivisie. Of Lachman dan ook nog voor Willem II speelt is niet duidelijk. De verdediger droeg zondag de aanvoerdersband, maar hij heeft een contract dat afloopt.

LEES OOK: Willem II pakt de volle mep bij PEC Zwolle

'Een warm land'

"Ik wil misschien wel naar het buitenland", vertelt de voetballer. "Het liefst naar een warm land. Als Willem II met een goed aanbod komt, ga ik daar serieus over nadenken. Ik weet wat ik hier heb en dat is ook niet onbelangrijk. En ik moet ook rekening houden met mijn dochtertje."

'Geen geweldig seizoen'

De uitblinker bij Willem II was zondag doelman Timon Wellenreuther. De Duitser keeper pakte de ene na de andere bal en maakte daarmee indruk. "Het was voor mij geen geweldig seizoen. Ik verloor mijn basisplaats, maar door de blessure van Mattijs Branderhorst kom ik nu weer aan spelen toe."

Hij vervolgt: "Voor mij was dit een prima partij, maar volgend seizoen wil ik echt meer aan spelen toekomen." Waarmee ook hij ruimte laat voor speculaties over zijn toekomst. Het komt er simpelweg op neer dat Wellenreuther alleen in Tilburg wil blijven, als hij de nummer één tussen de palen wordt.