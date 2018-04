Dode man gevonden in woning in Nuenen, politie onderzoekt of er sprake is van misdrijf

NUENEN - In een appartementencomplex aan de Bernhardstraat in Nuenen is het dode lichaam van een man gevonden. De politie is een technisch onderzoek begonnen om te kijken of er sprake is van een misdrijf.

Vermoedelijk ligt het lichaam er al langere tijd. Omwonenden zeggen dat ze de man al een tijd niet meer hadden gezien, ook zou er een hevige stank op de galerij van de woning hangen.

De politie weet nog niet of het lichaam van een bewoner is, volgens een woordvoerder worden alle opties nog open gehouden. "Er is van de woning een plaats delict gemaakt. Dat is echt puur uit voorzorg. We houden overal rekening mee." Naar verwachting komt er maandag meer duidelijkheid.