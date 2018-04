Michael van Gerwen in kwartfinales uitgeschakeld door sterk spelende Jonny Clayton

Michael van Gerwen in actie. (foto: VI Images)

BOXTEL - Micheal van Gerwen is uitgeschakeld in de kwartfinales van de Players Championship 10. Hij is verslagen door een zeer sterk spelende Jonny Clayton, die een gemiddelde van 111 dartte. Het werd 6-4.

Jelle Klaassen uit Alphen werd al in de tweede ronde uitgeschakeld na verlies tegen  Paul Rowley (6-2). De Tilburger Benito van de Pas ging in de eerste ronde onderuit tegen Ted Evetts (6-3). Plaatsgenoot Mario Robbe verloor van John Davey (6-4).