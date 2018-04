Sint-Oedenrodese Kiki staat in de finale van de Grote Prijs van Nederland: 'Dit is mijn roeping'

SINT-OEDENRODE - Ze komt uit Sint-Oedenrode, is pas 22 jaar en ze staat in de finale van de Grote Prijs van Nederland. Kiki Mettler is als publiekslieveling met méér stemmen dan de andere twee kandidaten bij elkaar, de laatste ronde ingestemd. Daarmee is Kiki hard op weg om haar naam toe te voegen aan een prominent lijstje met winnaars als Eefje de Visser, Typhoon, Ali B, Mr. Polska en Lucky Fonz III. Tijd om de Brabantse wat beter te leren kennen.

In de categorie Singer-songwriter begonnen er twintig artiesten aan het bootcamp. Zes daarvan strijden op 13 mei in Paradiso om de winst. “Ik ben helemaal excited”, zegt Kiki, “Paradiso is echt waar je wilt staan.”

Wie is Kiki Mettler?

De publieksfavoriet komt uit Sint Oedenrode woont daar nog altijd, samen met haar moeder. Het was dan ook in Rooi dat Kiki ontdekte dat ze ‘iets met muziek wilde’.

“De eerste keer dat ik iets met muziek in de buitenwereld deed, was bij The Voice Of Rooi in 2013. In die tijd ben ik ook begonnen met mijn eigen nummers schrijven en toen ik daar aan mee had gedaan, dacht ik ‘dit is m’n roeping’. Het klinkt cliché, maar zo ging het wel”, vertelt Kiki enthousiast over de telefoon.

‘Mijn liedjes gaan over m’n leven’

Kiki zou haar eigen liedjes omschrijven als easy listening, autobiografisch, pop/folk/country. “Maar andere mensen omschrijven het gewoon als Indie Folk.”

Het genre is dus nog niet zo ingekaderd, maar alle liedjes gaan over Kiki’s leven. Zoals het liedje Feathers or Wings: “Die heb ik geschreven voor mijn moeder. Het lied gaat over een bijzonder persoon in je leven en voor mij is dat mijn moeder. Toen ze 50 werd en een feest gaf, heb ik het toen als verrassing voor de eerste keer gezongen. Alle familie en vrienden hebben toen het laatste refrein meegezongen en dat was zo’n bijzonder moment. Sindsdien is het een speciaal liedje voor mij, dat ik ieder optreden speel.

De Grote Prijs van Nederland

Kiki werd met een overweldigende meerderheid publieksstemmen de finale ingestemd. Of ze die dan ook gaat winnen, daar is ze niet zo zeker van. “Mijn doel was de finale en dat heb ik nu bereikt. Natuurlijk zou ik graag winnen, maar ik ben al gelukkig met waar ik nu sta.”

Het leukste moment van de afgelopen tijd vindt Kiki de halve finale in de Effenaar in Eindhoven. “Ik kom daar natuurlijk uit de buurt en er waren super veel mensen komen kijken. Toen het publiek super hard voor mij ging klappen, zei de presentator ‘jij komt hier zeker uit de buurt?’, waarop ik grapte dat ik uit Groningen kwam. De presentator nam het alleen heel serieus, volgens mij weet hij nog steeds niet dat ik een grapje maakte.”

En of Kiki nog leuke dingen mee had gemaakt achter de schermen? “Backstage? Nee joh, dat was tien trappen omhoog lopen, dus daar ben ik helemaal niet geweest. Daar ben ik veel te lui voor.”