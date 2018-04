PSV niet blij met tweede puntverlies op rij, Cocu kritisch op penaltyveroorzaker Isimat

DEN HAAG - Natuurlijk, iedereen bij PSV vond het jammer dat de wedstrijd tegen ADO Den Haag geen drie punten opleverde. 'Gewoon kut', noemde Steven Bergwijn het. Phillip Cocu baalde vooral van hoe zijn ploeg de tegendoelpunten weggaf. En hij was opvallend kritisch op verdediger Isimat-Mirin, die een penalty veroorzaakte.

Aan alles merk je op een zondag als deze dat de titel binnen is en PSV eigenlijk nergens meer om speelt. Want heel boos of verdrietig om het puntverlies was bij PSV niemand.

Alweer een penalty door Isimat

Des te opvallender waren de harde woorden van Cocu over Nicolas Isimat-Mirin. De verdediger staat erom bekend dat hij zijn tegenstanders regelmatig vasthoudt. Daardoor veroorzaakte hij al meerdere strafschoppen. Ook zondag ging het weer mis, hoewel de penalty deze keer wel heel erg makkelijk gegeven werd.

“Dan krijg je de zoveelste strafschop tegen voor vasthouden, Dan heb je dus niet geleerd van je fouten", zei Cocu tegen FOX Sports. "Hij speelt hier al een aantal jaar, het is niet z’n eerste wedstrijd. Dan verwacht ik van een verdediger met zijn ervaring dat hij niet weer de fout in gaat. Dat is gewoon onhandig en onnodig."







De uitschieters: Pereiro en Malen

Aan PSV-kant sprongen er twee spelers in positieve zin uit. Gastón Pereiro heeft het imago dat hij alleen tegen topclubs goed speelt, maar was tegen middenmoter ADO by far de beste (en de meest efficiënte) PSV’er.

Het andere lichtpunt was Donyell Malen, al vroeg ingevallen voor de geblesseerde Lozano. Voor het eerst speelde hij langer dan een kwartier in PSV 1 en hij viel op door zijn snelheid en constante dreiging. Vlak voor tijd maakte hij uit een omhaal zelfs bijna de 3-4.

Malen wil scoren

“We speelden op momenten heel goed”, zegt Malen. “Het is mooi als je er dan zo vroeg in komt. Niet de manier waarop, met Chucky’s blessure. Maar dat ik dan minuten mag maken is alleen maar mooi.”

Toch was ook Malen niet tevreden. Omdat PSV niet won, maar ook omdat hij zelf niet scoorde. “Ik kan meer dan dit, dat weet ik wel zeker.”