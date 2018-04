Vijftig vaten drugsafval gevonden in Halsteren

HALSTEREN - De politie in Bergen op Zoom heeft zondagmiddag een vijftigtal plastic vaten met drugsafval gevonden. De vaten waren gedumpt in een stuk bos bij de Schansbaan in Halsteren. Wat er precies in de vaten zat en wie de dumping heeft gedaan, wordt onderzocht.

Er is een gespecialiseerd bedrijf ingeschakeld om het afval op te ruimen. Sommige vaten waren nog halfvol.

