Auto rijdt tegen stroomkast aan, deel van Budel twee uur zonder stroom

De bestuurder van de auto is naar het ziekenhuis gebracht. (Foto: Rico Vogels/SQ Vision Mediaprodukties).

BUDEL - Bij een ongeluk op de Randweg Oost in Budel is een auto tegen een stroomkast gereden. Hierdoor zit een deel van het dorp tijdelijk zonder stroom.

De vrouw die de auto bestuurde is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Ze zat volgens de brandweer even bekneld in haar auto, maar kon worden bevrijd.

Het stroomhuisje is volledig vernield. Naar verwachting zijn de stroomproblemen over twee uur weer opgelost.