Dode en zwaargewonde bij ernstig ongeval A27, bestuurder gearresteerd

BREDA - Er is zondagavond een dode gevallen bij een ongeval op de A27. Eén persoon raakte zwaargewond. De auto knalde rond tien voor acht hard tegen de vangrail aan. Er zaten vijf mensen in de auto. De bestuurder is gearresteerd.

De A27 is bij knooppunt Hooipolder tot middernacht afgesloten in de richting van Breda. Verkeer moet omrijden via de A59, A16 en A58. De andere kant op richting Gorinchem stond ook lange tijd een file.

Onduidelijk is wat het ongeluk veroorzaakt heeft. Volgens ooggetuigen slingerde de bestuurder met de auto van links naar rechts over de snelweg waarbij verschillende keren links en rechts de vangrail werd geraakt. De inzittenden zouden uit de auto met Frans kenteken geslingerd zijn.

Er zijn twee traumahelikopters ingezet.