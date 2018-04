De proost van De Broederschap van onze Lieve Vrouw neemt afscheid van Maria

DEN BOSCH - Het is een afscheid van een bijzondere functie en de start van de Meimaand, Mariamaand. Monique van Dongen, proost van de ‘De Broederschap van onze Lieve Vrouw’, zal als baas van de Bossche broederschap haar laatste Mariamaand meemaken omdat ze volgens het protocol moet stoppen.

Als afscheid laat Van Dongen nog iets bijzonders achter voor alle gelovigen: de rondgang van Maria door de staten van Den Bosch zal voor het eerst in de geschiedenis ’s middags gaan plaatsvinden. “We hebben veel mensen uitgenodigd, broederschappen uit Antwerpen en natuurlijk ook de gildes. Het heeft meer luister dan eerder.” Tot en met vorig jaar vond de rondgang met Maria altijd in de avonduren plaats.

Mariamaand start in... april

In de Sint Jan in Den Bosch begint het vandaag al – op de laatste dag van de maand april - de Mariamaand. De komende weken zullen tienduizenden gelovigen en bedevaartgangers het eeuwenoude Mariabeeldje komen eren en aanbidden. De Mariamaand gaat maandagavond van start als het beeld uit de kapel wordt verplaatst naar het midden van de kerk.

Proost stopt

Dat Van Dongen ‘moet’ stoppen als Proost van de broederschap is een besluit waar ze volledig achterstaat. De Broederschap heeft jarengeleden namelijk al besloten dat je geen Proost meer kunt zijn bij het bereiken van en bepaalde leeftijd. ‘Daar ben ik een groot voorstander van. Dus nu ik langzamerhand zelf die leeftijd krijg is het een logisch gevolg dat ik ook opstap.”

Van Dongen vond het bekleden van de bijzondere functie een erebaan. “Maria is iets wat met de paplepel ingegoten is, ja het is echt een eer dat je dat een tijd heb mogen doen.”