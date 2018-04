Luziano (26) uit Breda is het gezicht van de kledinglijn van wereldster Stromae

BREDA - Voor veel modellen is het een droom. In modewalhalla Parijs over de catwalk om de nieuwste creaties van een wereldster te laten zien. De 26-jarige Heritier Luziano - modellennaam Luziano - uit Breda mocht het deze week meemaken. Hij is een van de gezichten van het kledingmerk van Stromae, die deze week een nieuwe kledinglijn lanceerde.

Luziano's contact met Stromae begon met een simpel mailtje van een medewerker van de artiest twee jaar geleden. Of hij niet een van de modellen wilde zijn voor het gloednieuwe kledingmerk van de artiest, Mosaert. “Ze hadden modellenwerk van mij gezien via een fotograaf. Hij zag mijn foto’s en wilde me hebben.”

En zo geschiedde. Met de lancering van deze week als een van de hoogtepunten. Maar de aandacht went ook: “Dit is heel belangrijk en heel leuk om te ervaren. Maar ik ben ook al model geweest voor de Bijenkorf en ik heb op de catwalk van de Parijs Fashion Week gelopen.”

Profvoetballer

En dan te bedenken dat de Bredanaar eigenlijk hoopte op een carrière als profvoetballer. Pas na een mislukt avontuur bij RBC Roosendaal en FC Den Bosch rolde hij per toeval in de modellenwereld. “Ik werd een keer op straat aangesproken. Toen dacht ik niet meteen: daar ga ik iets mee doen. Een tijdje later had ik toch mijn eerste shoot.”

Zijn belangrijkste kwaliteit als model? “Ieder model is uniek, maar ik heb mijn gezicht mee. En ik heb een spleetje tussen mijn tanden. Dat is iets wat je niet vaak ziet.”

Muziekdroom

En zijn succes in de modewereld heeft ook zo zijn voordelen voor een andere droom, vertelt Luziano: “Sinds ik met Stromae samenwerk is mijn eigen muziek ook steeds beter gaan lopen. Het wordt veel beter geluisterd op Spotify.”