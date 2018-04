'Er is weer licht aan het einde van de tunnel', getraumatiseerde Andries wordt schaapsherder

Andries Kaptijn: 'Hier voel ik me veilig, dit is vertrouwd terrein'

OIRSCHOT - Andries Kaptijn (45) kwam zwaar getraumatiseerd terug van meerdere militaire missies naar Afghanistan. Nu mag hij als schapenherder gebruik maken van een stuk militair terrein in Oirschot. "Ik kan hier verdwijnen, onzichtbaar worden. En dat is wat ik nodig heb."

De zes bruine herdwick-schapen zijn zaterdag gearriveerd. Andries mag de beestjes laten grazen op een afgesloten deel van het militaire oefenterrein op de Oirschotse Heide. Hij heeft er jarenlang naartoe gewerkt. "Ik kwam hier al om met mijn honden te wandelen toen ik thuis kwam te zitten met ernstige psychische klachten. "Andries had PTSS, een posttraumatische stressstoornis. "In sociaal opzicht functioneerde ik ook niet meer. Ik groette mensen niet, ik zat volkomen in mijn eigen bubbel. " Dat leidde tot onbegrip, ruzies, scheldpartijen. "Het was één grote ramp." Toen ook zijn gezin er onderdoor leek te gaan, zocht hij hulp.

Zijn kracht bleek vooral te zitten in zijn honden. "Ik ben soms ineens helemaal weg, dan zit ik met mijn gedachten ergens anders, heel vaak nog in Afghanistan. Mijn honden halen mij er dan weer bij, geven een lik over mijn gezicht zodat ik weet: oh ja, hier ben ik." Ze zijn een spiegel, zegt hij. "Mijn gezin ziet aan de honden hoe het met me is." Met de honden als basis maakte hij samen met zijn vrouw Nancy de eerste plannen die nu uiteindelijk geleid hebben tot een eigen schapenkudde. "Een echte kudde is het nog niet, want het zijn er voorlopig maar zes en dan heet het nog een koppel." Maar het begin is er en als het aan Andries ligt, vindt hij als kersverse schapenherder een zinvolle dagbesteding.

'Hier voel ik me veilig'

"Het lijkt misschien controversieel om dat juist op militair terrein te gaan doen, maar dit is waar ik me veilig voel. Zeker wordt er hier ook geschoten en geoefend met militair materieel, maar ik ken hier elk plekje, dit is heel vertrouwd." Het is zijn redding geweest, zegt Andries, dat hij in dit gebied mag gaan hoeden. Majoor Voets, kazernecommandant in Oirschot, geeft toe dat het niet gemakkelijk was om de legertop te overtuigen. "Dit stuk hoort wel bij het militair oefenterrein maar er wordt weinig gebruik van gemaakt omdat het tussen de snelweg en het kanaal in ligt." Strenge afspraken moeten de veiligheid van Andries en zijn kudde garanderen als er militaire oefeningen gehouden worden.





'Licht aan het einde van de tunnel'

"Er kan weer gelachen worden," zegt Andries over zijn weg omhoog uit het diepe dal. "Dat was lang niet het geval. Er hing een grote grijze donkere wolk om ons heen, maar er is weer licht aan het einde van de tunnel."

Dinsdag krijgt de nieuwe onderneming van Andreis een officieel tintje als brigadegeneraal Gerard Koot ervoor naar Oirschot komt. "Ik wil ervoor gaan, samen met mijn gezin en vrienden. " Die hebben inmiddels de stichting 'Eerste compagnie van het verloren schaap' in het leven geroepen. Na de schapen komt er nu ook een stal. "Dat is nodig als er straks ook lammetjes geboren worden," zegt Tom Bongers, vriend en inspirator van de stichting.