Vrouw met spoed naar ziekenhuis na woningbrand in Tilburg

TILBURG - Bij een woning aan de Tobias Asserlaan in Tilburg is zondagavond een brand uitgebroken. Een vrouw die in de woning aanwezig was, is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Ze zou veel rook hebben binnengekregen.

Een deel van de flat is ontruimd door de brandweer. Bewoners werden opgevangen onder het afdak van een naastgelegen benzinestation.

Hoe de brand is ontstaan, is nog onduidelijk. Dit wordt onderzocht door de brandweer.