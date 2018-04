Tamme kangoeroe loopt door Roosendaal, politie zoek eigenaar

ROOSENDAAL - In de Componistenwijk in Roosendaal is zondagavond een tamme kangoeroe gespot die over straat loopt. De politie laat via Twitter weten op zoek te zijn naar de eigenaar.

De politie vraagt mensen die de kangoeroe zien om 112 te bellen. Voor automobilisten in de buurt is het oppassen om te voorkomen dat het dier wordt aangereden.