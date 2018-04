Dode bij ernstig auto-ongeluk Tilburg, andere inzittende in kritieke toestand naar ziekenhuis

Van de auto is niks meer over (Foto: Toby de Kort).

TILBURG - Bij een ernstig auto-ongeluk in Tilburg is zondagnacht een man om het leven gekomen. Twee andere inzittenden zijn met zware verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. Een van hen in kritieke toestand

Het ongeluk gebeurde rond 04.00 uur aan de Rueckertbaan.



Een auto met drie inzittenden belandde tegen een boom. Wat er precies gebeurd is is niet bekend.



Bekneld

Een van de inzittenden was op slag dood. Een andere is met spoed en in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht.



Een derde inzittende zat bijna een uur lang bekneld in het wrak voordat hij naar het ziekenhuis kon worden vervoerd. Ook hij is zwaargewond.



Weg dicht

De weg is na het ongeluk in beide richtingen afgezet.