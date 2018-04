Zeer grote brand bij diervoederbedrijf in Loosbroek

BERNHEZE - Er woedt een grote uitslaande brand in Loosbroek. Een bedrijf dat honden- en kattenvoer produceert is geheel in vlammen op gegaan, de brandweer werkt met man en macht om het vuur onder controle te krijgen.

De brand ontstond zondagnacht rond 3.50 uur bij Vobra Diervoeders aan de Dorpsstraat in het centrum van het dorp.









Diverse corpsen helpen

De brandweer krijgt hulp van diverse andere corpsen in de omgeving. Gevreesd wordt dat het vuur overslaat naar naast de hallen gelegen panden.

Onder andere de brandweerkorpsen uit Oss, Uden, Erp en Veghel springen bij.









Rookpluim

Er trekken grote rookpluimen over Loosbroek. Of er gevaarlijke stoffen bij de brand zijn vrijgekomen is nog niet bekend.

De Dorpsstraat is helemaal afgesloten voor verkeer.