(Bijna) geen bussen in Brabant door staking: 'We willen resultaat'

TILBURG - Er rijden maandag en dinsdag bijna geen streekbussen in onze provincie. De buschauffeurs leggen het werk neer, omdat ze ontevreden zijn over de werkdruk van hun baan.

De Druiventros

Chauffeur Sooi van Weegberg is maandag al vroeg aanwezig op de busremise aan de Fatimastraat in Tilburg. Net als op andere stations verzamelen de chauffeurs daar, om vervolgens samen naar restaurant De Druiventros te gaan.

Vanaf daar gaan ze door naar het provinciehuis. Van Weegberg: "Ik verwacht dat er zo'n driehonderd chauffeurs aanwezig zullen zijn. We willen graag even praten met Christophe van der Maat, de gedeputeerde vervoer."

Meivakantie

Is de meivakantie eigenlijk wel een goed moment om te staken? Van Weegberg: "De vakantie is per definitie een goed moment om te staken. Scholieren zijn een groot deel van onze klanten, en die zijn nu vrij".

Heeft de staking geen succes, dan volgen minder publieksvriendelijke acties. "Dan zullen er meer mensen last van hebben. We gaan van publieksvriendelijk naar werkgevers-onvriendelijk" aldus Sooi.

Resultaat

En dat mag van Van Weegberg snel gebeuren. "We willen nu wel resultaat. Na vijf maanden mag er wel wat garen op de klos komen." En hoe snel is snel? "Morgenvroeg om acht uur verwachten we dat er bij het kruisje getekend is. Maar dat zal wel nog niet!"

Deze bussen rijden wel

Busvervoerder Hermes laat weten dat zes bussen rond Eindhoven vandaag wel rijden.

Op onregelmatige tijden zullen lijn 400 (van en naar Eindhoven Airport), lijn 317 (van en naar Dommelen), lijn 320 (van en naar Helmond), lijn 407 (van en naar HTCE), lijn 28 (van en naar Deurne) en lijn 322 (van en naar Gemert) wel rijden.