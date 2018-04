Twee mannen van beveiligingsbedrijf opgepakt voor spectaculaire kluisjesroof Oudenbosch

ROOSENDAAL - De politie heeft maandagochtend twee mannen uit Roosendaal en Etten-Leur opgepakt in verband met de spectaculaire kluizenroof in de Rabobank van Oudenbosch begin maart. De twee zijn werkzaam voor het bedrijf dat de beveiliging voor de bank doet.

Politie en justitie vermoedden van meet af aan dat de roof een ’inside job’ was, omdat het beveiligingssysteem in de bank gemanipuleerd was. "Het beveiligingsbedrijf verleent alle medewerking", vertelt een woordvoerder van de politie, die eerder al de server van het beveiligingsbedrijf kopieerde.





Honderden safeboxen

Bij de roof in de ondergrondse kluisjesruimte werden honderden safeboxen gekraakt. De omvang van de buit is niet precies duidelijk omdat eigenaren zelden aangeven wat er in zit. Er zouden in ieder geval, grote voorraden goud, contant geld en sieraden zijn buitgemaakt. De buit wordt geschat op miljoenen euro’s en is waarschijnlijk de grootste safeboxroof ooit zijn in Nederland.

Vanwege de roof bleef de bank vijf weken dicht. Begin april ging de Rabobank in Oudenbosch weer open. De kluisjes zijn allemaal gerepareerd en kunnen weer gebruikt worden. Klanten kunnen ook weer geld opnemen, geld storten en hun reguliere bankzaken doen.

