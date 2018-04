Zes doden in het Brabantse verkeer in 24 uur

OOSTERHOUT/TILBURG - Er zijn in 24 uur zes doden in het Brabantse verkeer gevallen. Op de A27 bij Oosterhout zijn twee doden gevallen zondag. Zondagnacht in Tilburg botste een auto tegen een boom. Daar vielen twee doden bij. Ook in Heeze kwam iemand om het leven, net als bij een ongeluk op de A2.

Op de Rueckertbaan in Tilburg botste een auto tegen een boom. Een van de inzittenden overleed meteen aan zijn verwondingen. Maandagochtend overleed een tweede persoon. Een derde inzittende ligt zwaargewond in het ziekenhuis.

Ongeluk A27

De auto die crashte op de A27 botste rond tien voor acht hard tegen de vangrail. Een inzittende was op slag dood. Het tweede slachtoffer overleed maandagochtend. De slachtoffers zijn een achttienjarige Franse vrouw en een nog onbekende man. De bestuurder, een 22-jarige Italiaan, is gearresteerd.

Er zaten nog twee mensen in de auto. Zij raakten niet gewond. Het vijftal kwam terug van een trip naar Amsterdam en was op weg naar Parijs.

Oorzaak

Vermoedelijk kwam de bestuurder met zijn auto met twee wielen in de berm. Daarna schoot de auto tegen de vangrail aan de linkerzijde. Door de klap werden de twee slachtoffers uit de auto geslingerd. Zij belandden in de middenberm.

De A27 richting Breda werd vanwege dit ongeluk tot middernacht afgesloten bij knooppunt Hooipolder. Verkeer moest omrijden via de A59, A16 en A58. De andere kant op - richting Gorinchem - stond ook lange tijd een file.



A2 en Heeze

Op de A2 kwam zondagmiddag een 49-jarige motorrijdster om het leven, bij de grens van Brabant met Gelderland. In Heeze kwam een bejaarde vrouw om bij een ongeluk met een bestelbus.