Tweede dode na ernstig ongeluk in Tilburg

Van de auto is niks meer over (Foto: Toby de Kort).

TILBURG - Bij het ernstige auto-ongeluk dat in de nacht van zondag op maandag plaatsvond op de Rueckertbaan in Tilburg is ook een tweede inzittende om het leven gekomen. Dat meldt de politie.

De auto botste op een boom. Het ongeluk gebeurde rond vier uur. Een inzittende was op slag dood.

Ziekenhuis

Een derde inzittende is met zware verwondingen naar een ziekenhuis gebracht.