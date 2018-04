Ongeluk A27 Oosterhout kost nog een leven

BREDA - Bij het ongeluk op de A27 bij Oosterhout, waarbij zondagavond iemand om het leven kwam, is nog dode gevallen. Dat meldt de politie. Het gaat om een 18-jarige vrouw uit Frankrijk en een man.

De auto waarin deze mensen - samen met nog drie anderen - zaten, botste rond tien voor acht hard tegen de vangrail. Vermoedelijk kwam de auto met twee wielen in de berm terecht. Hierdoor verloor de bestuurder - een 22-jarige Italiaan - de macht over het stuur. Hij is gearresteerd. Bij het ongeluk was geen ander verkeer betrokken.

Afsluiting

De A27 richting Breda werd vanwege dit ongeluk tot middernacht afgesloten bij knooppunt Hooipolder. Verkeer moest omrijden via de A59, A16 en A58. De andere kant op - richting Gorinchem - stond ook lange tijd een file.

Volgens ooggetuigen slingerde de bestuurder met de auto van links naar rechts over de snelweg en werd verschillende keren links en rechts de vangrail geraakt.