Rabobank Oudenbosch verbreekt banden met beveiligingsbedrijf na arrestatie medewerkers

De Rabobank in Oudenbosch (foto: Omroep Brabant)

OUDENBOSCH - Vanaf 1 mei wordt de Rabobank in Oudenbosch niet meer beveiligd door beveiligingsbedrijf EBN. Dat laat een woordvoerder van de bank weten. Maandagochtend werden twee voormalige medewerkers van het beveiligingsbedrijf opgepakt in verband met de spectaculaire kluisjesroof begin maart.

De Rabobank laat wel weten dat de keuze voor een ander beveiligingsbedrijf niet komt door de twee medewerkers van het bedrijf die zijn aangehouden. "Na het weekend van 3 en 4 maart zijn we al gaan kijken naar een nieuwe partij", laat de woordvoerder van de Rabobank weten.

LEES OOK: Twee mannen van beveiligingsbedrijf opgepakt voor spectaculaire kluisjesroof Oudenbosch

De politie heeft maandagochtend twee mannen uit Roosendaal en Etten-Leur opgepakt in verband met de spectaculaire kluizenroof. De twee waren werkzaam voor het bedrijf dat de beveiliging doet en zijn maandag ook op non-actief gesteld.

'Blij met aanhoudingen'

"Wij zijn blij dat de aanhoudingen zijn gedaan", laat de bank weten. "Met de klanten van de bank blijven wij momenteel in gesprek over een goede afwikkeling van de zaak."

Politie en justitie vermoedden van meet af aan dat de roof een ’inside job’ was, omdat het beveiligingssysteem in de bank gemanipuleerd was.

LEES OOK: Kluiskraak in Rabobank uitgevoerd door professionals: 'Mogelijk hulp van binnenuit gehad'