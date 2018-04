Man (28) die bewaker PI Vught neerstak met tandenborstel moet zo snel mogelijk naar tbs-kliniek

DEN BOSCH - De man die eerder werd veroordeeld voor poging tot moord op een gevangenisbewaarder in de Penitentiaire Inrichting (PI) in Vught, moet zo snel mogelijk worden behandeld in een tbs-kliniek. De zaak in hoger beroep tegen de man van 28 gaat daarom niet door. Dit heeft het hof in Den Bosch maandag besloten. Het hof oordeelde dat het Openbaar Ministerie in de zaak niet-ontvankelijk is. Dit betekent dat de zaak in hoger beroep niet wordt behandeld.

Het OM had beroep aangetekend tegen de straf van twee jaar en tbs met dwangverpleging die de man eerder kreeg voor de poging tot moord met een scherp gemaakte tandenborstel. Hof, OM en de verdediging van de man zijn het erover eens dat het beter is dat hij nu zo snel mogelijk kan beginnen aan zijn tbs-behandeling.

De man zat in de Penitentiaire Inrichting (PI) in Vught voor doodslag op zijn moeder. Hiervoor had hij een celstraf en tbs met dwangverpleging opgelegd gekregen. Hij was nog niet aan het tbs-traject begonnen en zat eerst de celstraf uit. Tijdens het uitzitten van die straf stak hij in april 2016 een medewerkster van de PI met een scherp gemaakte tandenborstel. De rechtbank veroordeelde hem voor poging tot moord.

Groot gevaar op herhaling

Het Pieter Baan Centrum heeft de verdachte verder onderzocht. Volgens de deskundigen is bij de man sprake van een ernstige persoonlijkheidsstoornis 'als gevolg van traumatisering en verwaarlozing in zijn kindertijd'. Hierdoor bestaat groot gevaar op herhaling. De deskundigen vinden het daarom van groot belang dat hij snel in een passende behandeling krijgt.

Het OM en het hof zijn het daarmee eens. Het is nu aan het OM om de man zo snel mogelijk in een behandelkliniek te laten plaatsen.