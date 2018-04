Staking busvervoer Brabant: gedeputeerde Van der Maat wil niet met stakers in gesprek

DEN BOSCH - Christophe van der Maat, de gedeputeerde mobiliteit van de provincie wil niet in gesprek met stakende buschauffeurs. Zo'n 150 chauffeurs verzamelden maandagochtend voor het provinciehuis, maar kregen Van der Maat niet te zien.

Zondagavond schreef Van der Maat op zijn weblog over de staking. "De chauffeurs worden maandag ‘op z’n Brabants’ gastvrij ontvangen met een kopje koffie, maar als gedeputeerde mobiliteit ben ik niet bij de staking aanwezig", schrijft hij.

De boze chauffeurs zijn bij het provinciehuis op uitnodiging van Statenlid Sjo Smeets van GroenLinks. Hij was wel aanwezig om de stakers te woord te staan.

Een warm hart

"Laat ik vooropstellen dat ik de chauffeurs een heel warm hart toedraag en een enorme waardering voor hen heb", aldus Van der Maat. Hij vindt dat de provincie geen rol speelt in de cao-onderhandelingen tussen werkgevers en vakbonden.

Daar denken de chauffeurs voor het provinciehuis anders over. De provincie is opdrachtgever voor het busvervoer. Ze betalen te weinig waardoor er bezuinigd moet worden op arbeidsvoorwaarden en materieel, zo luidt de kritiek.

'Nonsens'

GroenLinks Brabant liet eerder weten dat de marktwerking de oorzaak is van de misstanden in het busvervoer. Op zijn weblog reageert gedeputeerde Van der Maat ook op deze stelling. "Ik meng me niet in de CAO-onderhandeling, maar dergelijke uitlatingen zijn echt nonsens" schrijft hij.