Ties en ook Sjan door Brabants Buske uit de brand geholpen: 'Top, bedankt voor de lift'

ETTEN-LEUR/BREDA - Student Ties uit Etten-Leur zat maandag met de handen in het haar. Hij moest voor een project naar school in Breda, maar de bussen reden niet. Gelukkig bracht ons eigen Brabants Buske uitkomst. En daar was Ties heel blij mee. "Top, bedankt voor de lift", laat hij weten aan gelegenheidschauffeur Raymond.





Raymond bracht Ties van Etten-Leur naar de Avans Hogeschool in Breda, waar hij Integrale Veiligheidskunde studeert. Ties had al pech dat hij ondanks de vakantie toch naar school moest voor een project. En door de staking van de buschauffeurs leek deze maandag voor hem helemaal een pechdag te worden.

Gelukkig was het Brabants Buske daar om het leed van Ties verzachten. Datzelfde geldt voor Sjan uit Venlo die op bezoek wilde bij haar dochter in Breda. Ze is blij dat ons Brabants Buske haar tegenkwam. "Anders had ik weer op de trein terug moeten stappen", zegt ze. De bus vanaf het station in Breda naar haar dochter liet het namelijk afweten.









