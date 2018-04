Opnieuw dumping van drugsafval, teller staat op 12 keer in twee weken

HALSTEREN - In Halsteren zijn zondagmiddag vijftig vaten met chemisch drugsafval gevonden. Daarmee staat de teller van het aantal drugsdumpingen op twaalf in twee weken. De politie noemt de situatie zorgelijk.

De vaten lagen vlakbij de vijvers op de Schansbaan in Halsteren. Het afval is opgeruimd. Eerder deze maand trof de politie al chemisch afval aan in onder meer het buitengebied van Breda, Goirle, Schijndel en Tilburg. Daaronder waren er twee in een woonwijk.

Ook werd een huismeester onwel nadat hij vaten had aangetroffen bij afvalcontainers van een ouderencomplex aan de Berlagehof in Tilburg.

Gevaarlijk

De politie noemt de situatie zorgelijk omdat de dumpingen niet alleen milieuschade en gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, maar de burger ook veel geld kosten.

“Het is bizar dat inwoners op deze manier ongewild meebetalen aan de respectloze handel en wandel van criminelen en dat criminelen op deze manier burgers betrekken bij de criminele handel en het gevaar waar ze mensen aan blootstelt”, aldus de politie.