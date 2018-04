Brand in escaperoom in Breda, huizen ontruimd

BREDA - In een gebouw aan de Boschstraat in Breda brak maandagochtend rond tien voor elf brand uit. In het gebouw werd gewerkt, het wordt omgebouwd tot een escaperoom.

Vanwege de brand barstte een lichtkoepel. Daardoor kwam er veel rook vrij.

Ontruiming

Voor de zekerheid werden omliggende huizen ontruimd. Een buurtbewoner is naar het ziekenhuis gebracht vanwege het inademen van de rook. Om kwart voor twaalf had de brandweer het vuur onder controle.

Enkele appartementen hebben rookschade opgelopen.