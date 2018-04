Gespierde mannenlijven met enorme pandakoppen, Bamigo-onderkleding streeft naar omzet van 10 miljoen

EINDHOVEN - Binnen drie jaar van 12.000 naar meer dan 120.000 klanten en een verzesvoudiging van de omzet. Het gaat Bamigo, bekend van bamboe-boxershorts en T-shirts, voor de wind. Aan ambitie geen gebrek bij het bedrijf van Jeroen Adriaans. "Het streven is dit jaar een omzet van 10 miljoen euro."





Om de haverklap komen ze voorbij op tv: reclames de gespierde mannenlijven met enorme pandakoppen. En de reclame doet zijn werk goed, want Bamigo, een bedrijf in bamboe-onderkleding voor mannen, heeft zijn naam gevestigd.

Het begon allemaal in 2015. "Een vriend kampte met hartritmestoornissen. Daardoor transpireerde hij overmatig en moest zich wel vijf keer per dag omkleden", vertelt Jeroen Adriaans in tv-programma Booming Brabant over de oorsprong van zijn bedrijf. "Hij maakte mij attent op bamboetextiel. Deze stof neemt zeventig procent meer vocht op, maar ook minder geurstoffen. Daarnaast is het een stuk milieuvriendelijker dan katoen. Dat gegeven vond ik wel interessant."





Merkentrouw

Na een marktverkenning stortte Jeroen op de onderkleding. Adriaans: “Vrouwen zijn shoppers en mannen zijn merkentrouw. Als een boxershort bevalt, dan zegt een man al snel: ‘ Doe mij er maar tien, dan ben ik voor de rest van het jaar klaar’. Daarom heb ik gekozen voor de mannen, vooral omdat ik onze producten alleen maar online aanbied.”

Ondanks zijn ervaring in e-commerce liep Adriaans al snel tegen een probleem aan. Een goed product, sterke merknaam en mooie website waren nog geen garantie voor verkopen. “Dat viel vies tegen”, bekent de ondernemer. “Mijn producten waren onbekend en ik moest eerst een markt creëren. Toen ben ik terechtgekomen bij de ‘vergeten’ media als kranten en tv. Van daaruit ben ik gaan adverteren. Daardoor is er meer volume gekomen en dat ben ik nu online aan het uitbouwen.”

Maar eigenlijk werkt mond tot mondreclame het beste. “Bij elke tv-reclame van Bamigo die door een groep mannen wordt bekeken, heb ik één man nodig die zegt dat de boxershort fantastisch zit.”