Jackpot! Man wint ruim 2,7 miljoen in casino Eindhoven

EINDHOVEN - In Holland Casino Eindhoven is zondagavond de Mega Millions jackpot gevallen. De prijs: 2.781.929,10 miljoen euro belastingvrij.

Een man uit de regio Eindhoven is de gelukkige. Hij kreeg direct de cheque uitgereikt en ging dus als miljonair naar huis na een avondje uit.

Speelautomaat

De gelukkige zat niet aan de roulette- of pokertafel, maar speelde op een speelautomaat met een inzet van slechts 5 euro per keer. Hoe vaak de man ingezet heeft, is niet bekend.

Stefan Verhoeven van Holland Casino Eindhoven overhandigde de prijs aan de winnaar: "Het is supermooi als gasten bij ons prijzen winnen en natuurlijk helemaal bijzonder als je zo’n fantastische prijs mag uitreiken."

Zo werkt de Mega Millions Jackpot: