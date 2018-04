Student van Fontys Eindhoven overlijdt in Bangkok na val van gebouw

EINDHOVEN - Een 21-jarige student van Fontys Eindhoven is zondagnacht in Bangkok overleden na een val van een gebouw. De van oorsprong Limburgse Rik zou een Thaise transseksueel hebben leren kennen tijdens het uitgaan en met haar naar een appartementencomplex zijn gegaan.

Volgens Thaise media vertelde de 37-jarige Phimonphat K. aan de politie dat ze Rik had ontmoet in een pub op de Khao San Road op zondagavond. Ze nodigde hem om mee te gaan naar haar kamer op de vijfde verdieping. Volgens haar is de Nederlander van het balkon gesprongen terwijl zij op het toilet was.

Student

De man studeerde bedrijfskunde aan de Fontys en werkte bij een filiaal van Rabobank in Eindhoven. Volgens zijn LinkedIn-pagina vertrok Rik op 22 april met een groep andere studenten naar Hongkong voor een studiereis.