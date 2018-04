Nog veel vragen in zaak dood gevonden man Nuenen

NUENEN - De politie houdt in de zaak van de dood gevonden man zondag in een huis in Nuenen nog steeds alle opties open. Het technisch onderzoek in het appartement aan de Bernhardstraat in Nuenen is maandag nog bezig. Uit dat onderzoek en uit sectie op het lichaam moet volgens de politie blijken of er sprake is van een misdrijf.





Of deze duidelijkheid er maandag nog komt, verwacht een woordvoerder van de politie eigenlijk niet. Het is niet duidelijk hoe lang het lichaam al in het huis lag, maar vermoedelijk wel al langere tijd. Ook is onduidelijk of het gaat om de bewoner van het huis.

Het lichaam is inmiddels uit het huis gehaald en voor sectie naar het ziekenhuis vervoerd.

Tijd niet meer gezien

Omwonenden zeiden zondag dat ze de bewoner al een tijd niet meer hadden gezien. Ook zou er een hevige stank op de galerij van de woning hebben gehangen.