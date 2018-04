Dochter Sylvana van verdachte kluisjesroof in Oudenbosch doet haar verhaal: 'Het is gewoon onzin'

ETTEN-LEUR - Voor de 18-jarige Sylvana was het maandag een heftige ochtend. Zij zag hoe haar vader in Etten-Leur van zijn bed werd gelicht door de politie. De 45-jarige man wordt samen met een andere man verdacht van de kluisjesroof op de Rabobank in Oudenbosch.

"Ik werd wakker en op een gegeven moment hoorde ik gerommel en mensen praten", beschrijft Sylvana het begin van haar maandag. "Opeens stond er politie in huis."









Haar vader werd maandagochtend opgepakt in Etten-Leur. Hij zou een van de twee verdachten zijn van de kluisjesroof op de Rabobank in Oudenbosch. "Het was wel een emotioneel moment. Want je vader zit opeens in de cel."

'Wij zijn geen criminelen'

"Het is gewoon onzin. Hij wordt verdacht van iets wat hij niet heeft gedaan. Wij zijn geen criminelen. Wij zijn gewone mensen en wij werken hard voor ons geld", zegt Sylvana over de situatie rondom haar vader.









"Hij werkt nou zeven jaar voor beveiligingsbedrijf EBN. Hij heeft zeven jaar lange trouwe dienst gedaan."









Afwachten

Het was maandagochtend niet alleen schrikken toen thuis de politie voor de deur stond, ook in de zonnestudio in Zundert deed de recherche een inval. "Ik kwam op de zaak en alles was ondersteboven gehaald en ik moest weggaan."

"Je kan er vrij weinig aan doen. Nu is het alleen het proces afwachten van de politie. Hopelijk vinden ze de daders die het wel echt hebben gedaan."

