PSV terug naar Europese glorie: nieuw uitshirt gebaseerd op Europa Cup I winst 1988

EINDHOVEN - PSV heeft zondag het nieuwe uitshirt voor het seizoen 2018-2019 gepresenteerd aan het grote publiek. Tijdens de uitwedstrijd tegen ADO Den Haag droeg PSV voor het eerst het tenue, dat gebaseerd is op de Europa Cup I winst die PSV in 1988 behaalde door Benfica na strafschoppen te verslaan.

Geheel wit

Op 25 mei is het dertig jaar geleden dat PSV de grootste prijs in de clubhistorie wist te winnen. Met dit nieuwe shirt wordt die prestatie geëerd. PSV speelt komend seizoen de meeste uitwedstrijden in het geheel witte tenue met blauwe accenten.

Volgens PSV is er bewust voor gekozen om het tenue uit 1988 niet exact over te nemen. Het is meer een moderne interpretatie van dat shirt. Het maagdelijk wit met blauwe details zorgen voor de herkenbaarheid. Op de achterkant van het shirt refereert PSV met een grafisch detail nog aan de wedstrijddag in Stuttgart, daar waar PSV na strafschoppen wist te winnen van Benfica.

PSV heeft het uitshirt op dit shirt hieronder gebaseerd. Dit droeg PSV in 1988:

De meeste fans zijn blij met het nieuwe shirt van PSV, zo valt op te maken uit de reacties op Twitter. Toch zijn er ook fans die het helemaal niks vinden, mede door de kleur van het tenue.