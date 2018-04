Zes maanden cel voor ontucht met meisje van acht: Udenaar (31) vroeg of ze met hem wilde spelen

DEN BOSCH - Een man van 31 uit Uden is maandag veroordeeld tot een gevangenisstraf van een halfjaar voor het verrichten van ontuchtige handelingen bij een meisje van acht. De man deed op recreatieterrein de Bedafse Bergen in zijn woonplaats zijn broek naar beneden en vroeg het meisje of zij met hem wilde spelen. Vervolgens betastte hij het meisje tussen haar benen. Dit gebeurde in augustus vorig jaar.

Enkele weken eerder verrichtte de man seksuele handelingen bij zichzelf terwijl kleine kinderen hem konden zien. De verdachte heeft beide zaken bekend. Behalve de gevangenisstraf moet de man zich ook laten behandelen voor psychische problemen. Hij zou lijden aan een borderline persoonlijkheidsstoornis. Zijn gedrag zou volgens deskundigen ‘een schreeuw om aandacht zijn met de behoefte om mensen te choqueren’.

Het meisje van acht is volgens de rechter angstig geworden door wat er is gebeurd. En ook is haar vertrouwen in mensen volgens de rechter aangetast.

Straf bijna helemaal voorwaardelijk

De gevangenisstraf die de rechter oplegde, is bijna helemaal voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar. Dit om de verdachte ervan te weerhouden dat hij opnieuw de fout ingaat. In die tijd moet de man uit Uden zich geregeld melden bij de reclassering. Ook hij moet zich dus laten behandelen bij een zorginstelling.

Bij het bepalen van de straf heeft de rechtbank in het voordeel van de verdachte meegewogen dat hij de ernst van wat hij heeft gedaan inziet en dat hij oprecht berouw heeft getoond. Ook besloot de man uit zichzelf hulp te zoeken om herhaling te voorkomen. Twee weken geleden werd door justitie zes maanden celstraf, waarvan drie maanden voorwaardelijk geëist.