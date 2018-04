'Ireen Wüst, de autobiografie' is klaar, maar gaat in de papierversnipperaar

EINDHOVEN - De autobiografie van Ireen Wüst is al even klaar, maar zal toch niet worden uitgegeven. Van het boek, geschreven door sportjournalist Nando Boers, liggen al een half jaar een paar duizend gedrukte exemplaren in een kluis bij uitgeverij Overamstel. Maar die zullen dus niet verkocht worden. De schaatsster uit Goirle heeft spijt gekregen van haar openhartigheid en ziet uitgave van het boek daarom toch niet zitten.

De autobiografie, waaraan Boers samen met Wüst drie jaar werkte, zou eigenlijk al in november 2017 uitkomen. Terwijl de PR daarvoor al was opgestart, zette Wüst de hakken in het zand. De inhoud van het boek was uiteindelijk té persoonlijk en zou haar afleiden in aanloop naar de Olympische Spelen in Pyeongchang. Daarom wilde ze het eerst uitstellen tot ná de Olympische Spelen. Van dat uitstel komt nu dus afstel.

In afwachting van de, ook financiële, afwikkeling tussen de schrijver, de uitgeverij en Wüst wordt het boek ‘Ireen Wüst, de autobiografie’ nog steeds wel op diverse boekensites aangekondigd.

'Harde werkelijkheid van de topsport'

Volgens de begeleidende tekst is het een boek waarin Wüst uiterst openhartig over haar leven vertelt: "Ireen Wüst schuwt in haar autobiografie de harde werkelijkheid van de topsport niet. Het boek gaat over grenzeloos trainen, harde keuzes maken, paniekaanvallen afweren en doorgaan tot je ruis ziet voor je ogen, tot je in elkaar stort. Het laat zien hoe een meisje uit Goirle zich staande houdt in de genadeloze wereld van de schaatssport, zoekt naar haar identiteit, haar eigen donkere gedachtes bestrijdt en uitgroeit tot de succesvolste Nederlandse olympiër aller tijden." Mogelijk heeft ze spijt gekregen van uitspraken over haar ouders, haar liefdesleven en de topsport.

Auteur Nando Boers en uitgeverij Overamstel willen in afwachting van de verdere afwikkeling vooralsnog niet reageren. Het management van Ireen Wüst was niet voor commentaar bereikbaar.