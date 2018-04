Vreven: 'Geen enkele club vindt het leuk een trainer vaak geschorst te zien'

BREDA - Na het nieuws over het vertrek van Stijn Vreven als trainer van NAC Breda rijst de vraag waarom beide partijen niet langer meer elkaar door wilden. De Belgische coach is ervan overtuigd dat zijn vele schorsingen dit seizoen daarbij een grote rol hebben gespeeld.

Vreven werd dit seizoen in drie wedstrijden door de scheidsrechter weggestuurd vanwege opzichtig commentaar op de leiding. Hij kreeg het met de arbitrage aan de stok in de duels met Heracles Almelo, FC Twente en Feyenoord en moest in totaal zes wedstrijden vanaf de tribune toekijken.

Geen spijt

"Ik denk niet dat een club het leuk vindt om zijn trainer vaak geschorst te zien", reageert Vreven. "Ik ben ook te váák geschorst geweest. Maar of ik daar spijt van heb? Nee, dat niet. Dit is de man die ik ben."

"Ik ben passioneel, soms op het randje", vervolgt Vreven. "Ik heb die passie altijd, soms loopt dat verkeerd. Daar heeft een club nu eenmaal mee te maken als je Stijn Vreven aantrekt."





Schorsingen zijn groot minpunt

Volgens Vreven hebben zijn schorsingen een grote rol gespeeld in de evaluatie van zijn functioneren bij NAC en het besluit van de club de samenwerking te verbreken.

"Als je alle plussen en minnen naast elkaar zet, dan zijn die schorsingen natuurlijk een groot minpunt. Dat besef ik ook en daar geef ik de club ook groot gelijk in. Ik probeer daar ook aan te werken en het gaat me de laatste tijd al een stuk beter af."

Kleine stapjes vooruit

Hans Smulders, technisch directeur van NAC, geeft aan dat Vreven niet de juiste trainer voor NAC is voor de nabije toekomst. "We gaan na de promotie van 2016 ons tweede Eredivisie-seizoen in. Zijn we met Stijn in staat om kleine stapjes vooruit te maken en past de samenwerking nog? Onze conclusie na veel gesprekken is dat we dat niet samen gaan doen."