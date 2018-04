Ron (68) nog niet de oude na mishandeling, politierechter oordeelt over voetballer Virgil Misidjan

ROOSENDAAL - De politierechter oordeelt dinsdag of voormalig Willem II-voetballer Virgil Misidjan in januari de 68-jarige Ron van Akelijen uit Roosendaal heeft geschopt na een ruzie over een geparkeerde auto. Het slachtoffer is volgens zijn zoon nog steeds niet de oude. Over vijf weken mag hij de revalidatiekliniek verlaten en moet hij worden geopereerd aan zijn verbrijzelde elleboog.

Misidjan zou in januari met zijn Audi de oprit van Van Akelijen hebben geblokkeerd. Na meerdere verzoeken om de auto ergens anders neer te zetten, zou de de voetballer het slachtoffer tegen de enkel getrapt hebben.

Van Akelijen liep een dubbele enkelbreuk en een verbrijzelde elleboog op. Het gaat volgens zijn zoon Steven nog steeds niet goed met hem.

'25 kilo afgevallen'

"Hij heeft na de mishandeling drie maanden in het ziekenhuis gelegen. Daarna is hij opgenomen in een revalidatiecentrum waar hij nu al vijf weken ligt. Over nog eens vijf weken, mag hij de kliniek verlaten, maar dan moet hij weer terug naar het ziekenhuis om zijn verbrijzelde elleboog te laten opereren. Hij is in de afgelopen maanden 25 kilo afgevallen", vertelt Steven aangeslagen. "Mijn ouders zijn er kapot van."

Virgil Misidjan uit Goirle speelde tot 2013 voor Willem II. Die club ruilde hij in voor PFK Ludogorets in Bulgarije waar hij nu nog steeds speelt. De politierechter buigt zich dinsdag over de zaak en doet ook meteen uitspraak. Als de middenvelder een celstraf krijgt, kan de politierechter maximaal twaalf maanden opleggen.