Overvallers achtervolgen vrouw (79) van supermarkt naar huis en beroven haar met geweld

ROOSENDAAL - Een 79-jarige vrouw is op 5 december 2017 slachtoffer geworden van een brutale beroving. De vrouw werd vanuit de supermarkt naar haar huis in de Pieter Breugelstraat in Roosendaal achtervolgd, waarna ze met geweld overmeesterd werd. In het programma Bureau Brabant werden beelden vrijgegeven van de vermoedelijke daders. Volgens de politie gaat het om twee mannen en twee vrouwen.

De beroving lijkt voorbereid. Op beelden van een beveiligingscamera is te zien hoe een man de pincode van de vrouw afkijkt als ze betaalt in de supermarkt. Op datzelfde moment leidt een vrouw de caissière af.

Bij het verlaten van de winkel volgt het stel de vrouw. Op beelden van een camera bij een appartementencomplex is vervolgens te zien hoe de oudere vrouw nog steeds achterna gezeten wordt. Nu door twee vrouwen, onder wie de vrouw uit de supermarkt. In de brandgang van het complex wordt het slachtoffer met geweld van haar portemonnee beroofd.

Overmeesterd

Rond het moment dat de vrouw wordt overmeesterd, verschijnt ook de man uit de supermarkt in de brandgang. Vermoedelijk probeert hij mensen in de buurt af te leiden. De man stapt na de beroving in een goudbruine Hyundai, waar een vierde verdachte, ook een man, achter het stuur zit. De vrouwen verlaten de plek de overval lopend. Het slachtoffer wordt in shock achtergelaten.

De politie geeft de beelden van de vermoedelijke daders vrij in de hoop op tips die naar ze kunnen leiden.

Mensen kunnen hun tips doorgeven via 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.