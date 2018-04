Winkel en restaurant van woonzorgcentrum in Breda overvallen, daders nog voortvluchtig

BREDA - Bij het woonzorgcentrum Aenaes aan de Zaart in Breda is maandag aan het eind van de middag een overval gepleegd. Volgens een woordvoerster van het centrum hebben twee daders dagopbrengst van het restaurant en de winkel in het centrum buitgemaakt. Ze zijn nog voortvluchtig.

Een van de daders heeft nog met een mes gedreigd, aldus een politiewoordvoerder. Er is niemand gewond geraakt. Volgens de politie zijn de daders een man en een vrouw. De politie heeft onder meer met een politiehelikopter nog naar de daders gezocht. Ook worden camerabeelden uit het centrum bestudeerd.