Middelgrote steden als Oosterhout moeten drastisch snijden in hun winkeloppervlak

OOSTERHOUT - Te huur of te koop. Veel etalages van middelgrote steden in Brabant zijn behangen met dergelijke posters. Leegstaande panden, verloederde winkelstraten en een tobbende middenstand. Oosterhout zet daarom het mes in het winkelhart: minder winkels op een kleine oppervlakte en mogelijk woonbestemmingen terug in het centrum van de stad.

Gelijke tred willen houden met grote steden. Die ambitie heeft de gemeente Oosterhout al achter zich gelaten. Waar het leegstaande winkeloppervlak in de grote steden fors terug is gelopen, nam de leegstand in de middelgrote steden juist alleen maar toe. “Het is een bekend fenomeen”, licht Stefan van Aarle, binnenstadmanager van de gemeente Oosterhout, toe. “Grote steden zijn in trek. Voor recreatief winkelen ga je naar de grote stad. Middelgrote steden zijn niet meer aantrekkelijk voor grotere winkelketens. Middelgrote steden moeten zich gaan heroriënteren.”

Als het aan Van Aarle ligt moeten middelgrote steden het roer drastisch omgooien en hard snijden in hun winkeloppervlak. “In Oosterhout hebben we bewust gekozen voor een compacter winkelgebied, bijvoorbeeld in de Kerkstraat. Daar hebben we ook in geïnvesteerd en we merken dat bepaalde kleinere ondernemers terug naar het centrum komen.”

Een andere optie is leegstaande winkelruimte in het centrum ombouwen tot woningen. “Wonen in het centrum van middelgrote steden is in trek. Dicht bij de voorzieningen wonen, daar liggen de mogelijkheden”, weet Van Aarle. Dat project vraagt echter meer (overleg)tijd. “Dat heeft te maken met het veranderen van bestemmingsplannen, belangen van vastgoedeigenaren, ondernemers en de visie van de gemeente. Het is mede mijn rol om draagvlak voor wonen te creëren bij de betrokken partijen.”