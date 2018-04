Jeroen Blijlevens: 'Benieuwd hoe Danny van Poppel omgaat met de hectische sprints in de Giro'

EINDHOVEN - Komende vrijdag gaat de 101ste editie van de Giro d'Italia van start. Bijna twintig jaar nadat Jeroen Blijlevens voor de laatste Brabantse ritzege in de Ronde van Italië zorgde, hoopt sprinter Danny van Poppel in zijn voetsporen te treden.

Voormalig topsprinter Jeroen Blijlevens weet het nog goed: in de eerste dagen van de Giro van 1999 leverde hij enkele geweldige gevechten met de Italiaanse topsprinter Mario Cipollini. Tijdens de tweede etappe was Cipo zijn grote concurrent nog te snel af, maar in de daaropvolgende etappe van Catania naar Messina sloeg Jerommeke genadeloos toe.

"Door mijn ritzege in Messina pakte ik de roze leiderstrui af van Cipollini", herinnert Blijlevens zich nog. "Dat was wel even een dingetje voor die Italianen."

Waardering

Hoewel de fanatieke Italiaanse wielerfans het liefst hun eigen held in het roze zagen schitteren, was er toch ook bewondering voor de kwaliteiten van de krachtpatser uit Rijen. "Je proefde echt waardering en respect van die Italianen, dat was wel mooi", zegt Blijlevens, tegenwoordig werkzaam als ploegleider van de vrouwenploeg WM3.

"Overigens heb ik die roze trui maar twee dagen om mijn schouders gehad. Bij de eerste de beste bergrit moest ik meteen als eerste lossen, haha."

Nieuw Brabants succes

Blijlevens won in die Giro ook nog etappe 7, maar daarna bleef het dus lang stil wat betreft Brabants succes in de Ronde van Italië. Dit jaar zou Danny van Poppel van LottoNL-Jumbo weer voor sprintsucces van Brabantse bodem kunnen zorgen, al is dat voor de renner uit Moergestel gemakkelijker gezegd dan gedaan.

Hectische sprints

Blijlevens: "Danny heeft tot nu toe al aardige dingen laten zien. In de Giro zijn dit jaar niet veel grote sprinters actief, dat kan in zijn voordeel werken. De meeste concurrentie zal van jongens als Elia Viviani en Sam Bennett komen."

Wil Van Poppel zich kunnen meten met de Italiaan en de Ier, dan zal hij zich volgens Blijlevens wel beter moeten positioneren in een sprint. "De Giro kent altijd veel hectische sprints, ze zijn veel minder gecontroleerd dan bijvoorbeeld de treintjes in de Tour de France", zegt Blijlevens. "Danny zit vaak opgesloten in een sprint en moet dan van ver komen. Het wordt interessant te zien hoe hij zich gaat manifesteren."